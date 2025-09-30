İlçeye bağlı Bolacalı Mahallesi sınırları içinde bulunan sahada toplam 670 kök lavanta, mahalle nüfusuna kayıtlı ve bölgede yaşayan vatandaşlar arasında paylaştırıldı. Kura sonucunda belirlenen kişiler, lavantaların bakım ve korunmasını üstlenirken, ürünlerden faydalanma hakkına da sahip olacak.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, projeyle birlikte hem atıl ve verimsiz alanların ekonomiye kazandırılmasının hem de tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı. Çalışmanın, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların gelir düzeyini artırarak yaşam standartlarını yükseltmesi bekleniyor.