Buna göre şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıyan araçları kapsayan uygulama 15 Kasım’da başlayacak, 15 Nisan’da sona erecek. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, uygulama süresinin 5 aya çıkmasına dair kararı olumlu karşıladıklarını belirterek ‘’Karar kış lastiğine ve güvenli trafiğe verilen önemi göstermiş oldu. Hazırlık, önlem ve denetimler için zaman kazandıracaktır. Araç sahiplerinin bu yeni tebliğe göre hazırlıklarını yapmasını öneririz’’ dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla; şehirler arası kara yollarında yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği takmasını zorunlu kılan uygulamanın süresi uzatıldı. Bakanlık tarafından 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’de değişikliğe gidildi ve şöyle dendi: ‘’Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan beş aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olmuştur.’’

Kış lastiği uygulamasının 5 aya çıkmasına ilişkin değişikliği olumlu karşıladıklarını açıklayan LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ‘’Uygulama geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi 1 Aralık’ta başlıyor, 1 Nisan itibarıyla sona eriyordu. Ancak küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde ani değişimleri çok daha sık yaşar olduk. Aniden yağan kar yağışı, soğuyan hava, bölgesel olarak yaşanan hava değişimleri kara yollarındaki trafiği de etkiliyor. Bölgelerdeki iklime bağlı olarak sürenin uzatılması veya öne çekilmesi gibi inisiyatif, Valiliklere bırakılıyordu. Aslına bakarsanız bazı bölgelerde bu süre daha uzatılarak uygulanıyordu. Bu olumsuzlukların önüne geçmek, trafiği daha güvenli hale getirmek için genel bir karar alınmış. Özellikle bazı bölgelerde 5 ay daha doğru bir zaman uygulama için. Sürenin uzatılması hazırlık, önlem ve denetimler için de zaman kazandıracaktır. Bu karar, kış lastiği ve güvenli trafiğe verilen önemi bir kez daha bize göstermiş oldu’’ dedi.

Kış lastiği seçerken dikkat!

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; araç sahiplerine değişimi son ana bırakmamalarını hatırlatarak kış lastiği seçerken ve takarken dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıraladı: ‘’Lastik, bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartlarından biridir. Doğru lastik demek aracınıza ve mevsimine uygun lastik demektir. LASİD olarak araç üreticinizin önerdiği ebat ve tipte; yük sınıfı ve hız sınıfına uygun özelliklere sahip kış lastiğinin seçilmesini ve araca takılmasını öneriyoruz. Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırtedebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya mutlaka dikkat edin. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka "Kış Lastiği" (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) işaretinin olması gerekir. Ayrıca en önemlisi; aracın tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekir, çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir.’’