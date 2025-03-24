ABD ve Güney Kore'ye Sert Tepki

Son dönemde artan açıklamalarla Kore Yarımadası'nda güvenlik endişelerini tırmandıran Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği 'Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na sert tepki gösterdi. 10-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatın "askeri provokasyon" olduğu belirtilerek, "Bu tatbikat, ABD ve müttefikleri tarafından tasarlanmış kışkırtıcı bir nükleer savaş provasıdır" denildi.

"Düşmanların Askeri Girişimleri Tehlikeli Boyutta"

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin tatbikat kapsamını genişlettiğini belirterek, özellikle 17-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen özel harp eğitimine dikkat çekti. "Düşman, yeraltı tünel ağını yok etme ve nükleer silahları ortadan kaldırma senaryoları üzerinde çalışmaktadır" ifadeleri kullanılan açıklamada, bu tür girişimlerin bölgede daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği belirtildi.

"ABD Asya-Pasifik'te Hakimiyet Peşinde"

Açıklamada, ABD'nin yalnızca Kuzey Kore'yi değil, tüm Asya-Pasifik bölgesini askeri olarak kontrol altına almaya çalıştığı öne sürüldü. "Tesadüfi bir kıvılcım, Kore Yarımadası'nda kontrol edilemez bir savaşa dönüşebilir" denilen açıklamada, NATO ülkelerinin de bu tatbikatlara dahil olmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

"Savunma Yeteneğimizi Güçlendirmeye Devam Edeceğiz"

Kuzey Kore, bölgedeki istikrarsızlığın kendilerini daha güçlü savunma yetenekleri geliştirmeye mecbur bıraktığını belirtti. "Savaşın önlenmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi için en güçlü caydırıcı yol, karşı konulamaz bir saldırı gücüne sahip olmaktır" ifadeleri kullanılan açıklamada, ülkenin askeri kapasitesini her alanda geliştirmeye devam edeceği bildirildi.

Tatbikat Bölgedeki Gerilimi Artırdı

ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı, bölgedeki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Washington ve Seul hükümetleri, bu tatbikatların ittifakın savunma kabiliyetlerini güçlendirme amacı taşıdığını belirtirken, Kuzey Kore ise bunun bölgesel barışı tehdit ettiğini savunuyor.

Uluslararası gözlemciler, Kuzey Kore'nin bu tür açıklamalarla askeri caydırıcılığını artırmayı hedeflediğini ve olası yeni füze testleri ya da askeri tatbikatlarla bölgede daha fazla gerginliğe neden olabileceğini değerlendiriyor. Gözler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere çevrilmiş durumda.