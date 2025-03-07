"Yanıt Vermek Kaçınılmaz Hale Geldi"

Açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin askeri faaliyetlerine yönelik eleştiriler dile getirilirken, USS Carl Vinson nükleer denizaltısının Güney Kore’ye gelmesi ve iki ülkenin gerçekleştirdiği gerçek atış tatbikatları örnek gösterildi. "Dünyadaki hiçbir ülke, güvenliğine yönelik artan tehditler karşısında sessiz kalamaz" denilen açıklamada, "Bir yanıt vermek kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin, ABD'nin askeri gücünü sergilemeye devam etmesi durumunda, kendilerinin de "stratejik caydırıcılık konusunda rekorlar kırmaktan başka çarelerinin kalmayacağı" vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Düşmanlarımız, egemen bir devleti kendini savunmak için en sert tedbirleri almaya mecbur bırakan aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" denildi.

Tatbikat 10 Mart’ta Başlıyor

ABD ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile ortak olarak "Özgürlük Kalkanı Tatbikatı"nın gerçekleştirileceği bildirildi. Tatbikatın, Washington-Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Öte yandan, Kuzey Kore’nin bu tür tatbikatlara karşı geçmişte de sert tepkiler gösterdiği bilinirken, bölgede olası bir askeri tırmanış ihtimali uluslararası kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.