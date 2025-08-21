Uçhisar Kalesi’nin zirvesinde bir yabancı turistin Türk bayrağı direğine yönelik yaptığı uygunsuz hareketler, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.

Olay sonrası açıklama yapan AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, davranışı “şiddetle kınadığını” belirterek, “Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir” ifadelerini kullandı. Çalışkan, konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli yasal sürecin başlatılacağını da vurguladı.

Ancak olay, yalnızca bir turistin provokatif hareketi olarak mı görülmeli? Yoksa Kapadokya gibi hassas bir bölgede yeterli denetim ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığının bir göstergesi mi? Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve Türkiye’nin dünyaya açılan vitrinlerinden biri olan Kapadokya’da, böylesine kritik alanlarda güvenlik kameraları, personel gözetimi veya uyarıcı bilgilendirmelerin yetersizliği dikkat çekiyor.

Bir başka tartışma konusu ise, olayların sosyal medyaya düştükten sonra gündeme gelmesi. Kamu otoritelerinin, yaşanan bu tür olaylarda proaktif bir tavır almak yerine sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından harekete geçmesi, “tepkisellik” kültürünün bir kez daha gözler önüne serilmesine yol açıyor.

Kapadokya, tarihi ve kültürel mirasıyla dünya sahnesinde Türkiye’yi temsil eden en önemli turizm bölgelerinden biri. Bu değerli mirası korumak yalnızca fiziksel yapıları değil, aynı zamanda manevi değerleri de kapsıyor. O halde soru şu: Tepki göstermek yeterli mi, yoksa bu olaylar yaşanmadan önce önleyici adımlar atılmalı mı?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.