Tarlalardan toplanan domatesler, geniş alanlara serilerek güneşin altında kurumaya bırakılırken, kırmızıya bürünen tarlalar adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Üreticiler, domateslerin bozulmasını önlemek ve kuruma süresini hızlandırmak için ürünlerin üzerine tuz serpiyor. Güneşte kurutulan domatesler yalnızca iç pazara değil, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplam 34 ülkeye ihraç ediliyor. Özellikle İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika’dan yoğun talep gören ürünler, pizza ve sos yapımında tercih edilen katma değerli bir gıda olarak öne çıkıyor.

Kilogramı 120 liraya kadar çıkıyor

Çiftçiler, bu yıl kurutmalık domatesin kilogram fiyatının 110 ile 120 TL arasında değiştiğini belirtiyor. Taze ürüne göre çok daha yüksek kazanç sağladıklarını ifade eden üreticiler, kurutmalık domatesin her geçen yıl artan bir ilgi gördüğünü vurguluyor.

"Hem kalite hem rekolte yüksek"

Üreticiler, 2025 sezonunda hava koşullarının uygun gitmesiyle birlikte hem kalite hem de rekoltenin yüksek olduğuna dikkat çekti. Yüksek sıcaklık ve düşük nemin kurutma açısından büyük avantaj sağladığını dile getiren çiftçiler, devlet desteğinin artırılması ve ihracat pazarlarının genişletilmesi gerektiğini belirtti.