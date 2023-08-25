

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet ile birlikte Malatya Valisi Ersin Yazıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Malatya Valiliği görevine atanan ve görevine başlayan Vali Ersin Yazıcı'ya yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunan Özcan, ziyarette; Malatya kayısısı, tarımı, hayvancılığı ve borsanın faaliyetleri ile hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.



Malatya ekonomisinin can damarını kayısının oluşturduğuna dikkat çeken Özcan, “Doğunun batısı, batının doğusu olarak tanımlanan ilimizde, bugün de aynı konumunu sürdürmekte olup sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle bölgesinde önemli bir cazibe merkezi durumundadır. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı ilimizde 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor. ABD başta olmak üzere 115’a yakın ülkeye her yıl kayısı ihraç eden bir kentiz. 2022-2023 kuru kayısı ihracat sezonunda 80 bin 606 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, ülke, bölge ve Malatya ekonomisine 435 milyon 546 bin dolar gelir elde ettik. 2023-2024 ihracat sezonu için 100 bin ton kuru kayısı ihracatı, 750 milyon dolar hedef belirledik. Hep birlikte bu hedefi yakalamak için mücadele edeceğiz" dedi.



Malatya Ticaret Borsası'nın son birkaç yıl içerisinde önemli projeleri hizmete kazandırdığını aktaran Özcan, bünyelerinde ilkleri ve enleri barındıran bu projelerin global ölçekli projeler olduğunu kaydederek, “Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Süt Toplama Merkezi ve Soğuk Zincir Projesi ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi gibi tarım ve hayvancılık sektörlerine hitap eden bu yatırımların kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunan projeleri hayata geçirdik” bilgisini verdi.



Başkan Özcan, deprem sonrası üyelerin, esnafın ve ihracatçıların yaşadığı sorunları, taleplerini ve toparlanma sürecindeki beklentileri de Vali Yazıcı ile paylaştı. Malatya Valisi Yazıcı ise ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Malatya Ticaret Borsası heyetini kent ekonomisine kazandırılan değerli projelerden dolayı tebrik eden Vali Yazıcı, "Yapılan çalışmalar ve ortaya konulan projeler şehir adına son derece güzel ve örnek yatırımlar. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bundan sonrada hep birlikte el ele, omuz omuza şehrimizin bu yüksek potansiyelini çok daha ileri seviyelere taşıyabilme gayreti içerisinde olacağız" dedi.