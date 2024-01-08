Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 2023’te büyümesini sürdürürken 2024 siparişlerini de şimdiden tamamlayarak üretim planlamasını doldurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 2023’te güçlü büyümesini sürdürdü. Dünyanın dört bir yanına tekne ihraç eden Sirena Marine’in 0 yerli işçilikle ürettiği tekneleri, 2023’te de kalitesi, yaratıcılığı ve el işçiliği ile Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen pazarlarında öncü olmaya devam etti.

Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, 2023’te talep yoğunluğuna vurgu yaparak, kapasitelerini yüzde 20 arttırdıklarını söyledi. 2024 için aldıkları siparişleri şimdiden tamamlayarak üretim planlamalarını doldurduklarını kaydeden Onger, "Amerika pazarında çok güçlüyüz. Bugün kadar Sirena Yachts markasıyla ürettiğimiz 100’ün üzerindeki teknenin yarısını ABD pazarına gönderdik. Amerika’da kendi segmentimizde ilk üç arasındayız. İspanya, İtalya ve Fransa gibi güçlü olduğumuz diğer pazarlardan sonra Avrupa’da önümüzdeki yıl İngiltere pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Asya’da da Çin, Tayland ve Hong Kong gibi ülkeler de radarımızda olacak. Tekne boyutlarımızı büyüterek yeni modellerimizle dünya pazarlarında ve Türkiye’de büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sirena Marine çatısı altında, “Azuree, Euphoria ve Sirena Yachts” olmak üzere üç marka için üretim yapıyor. Şirket üretimini Bursa Orhangazi’de 150 dönümlük bir alana yayılmış entegre tesiste 1000’in üzerinde çalışan ile yürütüyor. Ayrıca RMK Tersanesi içinde bir hangarı bulunan Sirena Marine, ayrıca bu yıl Yalova’da da yeni bir yatırımı mevcut. Bugüne kadar 500’den fazla tekne üreten Sirena Marine, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederken son yıllarda Türkiye’deki tekne severlerden de ciddi bir talep görmeye başladı.