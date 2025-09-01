Konseyin ağustos raporuna göre, Haziran 2025 – Temmuz 2026 döneminde dünya genelinde tahıl üretiminin 2 milyar 404 milyon tona ulaşması öngörülüyor. Böylece geçen yıla kıyasla 83 milyon tonluk artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Temmuz ayında açıklanan 2 milyar 376 milyon tonluk beklenti, özellikle ABD’de mısır ekim alanlarının genişlemesi ve verimdeki artış nedeniyle ağustosta 28 milyon ton artırıldı.

Mısır ve Buğdayda Yükseliş Dikkat Çekiyor

Küresel mısır üretiminin 65 milyon ton artışla 1 milyar 299 milyon tona ulaşacağı hesaplanıyor. Sadece temmuzdan ağustosa yapılan revizyonda 23 milyon tonluk artış kaydedildi.

Buğday rekoltesinde de yukarı yönlü bir hareket öngörülüyor. Dünya genelinde üretimin 11 milyon tonluk artışla 811 milyon tona çıkacağı belirtiliyor.

Tüketim ve Stoklarda da Artış

IGC, dünya tahıl tüketiminin 2025/26 sezonunda 49 milyon tonluk artışla 2 milyar 391 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Dönem sonunda küresel stokların ise 13 milyon tonluk yükselişle 597 milyon tona ulaşacağı, bu stokların önemli kısmını mısırın oluşturacağı ifade ediliyor. Mısır stoklarının 15 milyon tonluk artışla 294 milyon tona çıkması bekleniyor.