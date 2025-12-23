Fed Guvernörü Stephen Miran, gelecek yıl faiz indirimlerine ara verilmesi durumunda ABD ekonomisinde resesyon riskinin tetiklenebileceğine dikkat çekti. Bu açıklamalar, Fed’in 2026 yılı faiz patikasına yönelik beklentileri yeniden gündeme taşırken, risk iştahını da destekleyen bir unsur olarak değerlendirildi.

Öte yandan Bank of America CEO’su Brian Moynihan, yapay zeka yatırımlarının ABD büyümesini 2026 yılında daha güçlü bir patikaya taşıyabileceğini vurguladı. Bu değerlendirme, özellikle teknoloji hisselerinde iyimserliği canlı tutan ana başlıklardan biri oldu.

Yen Cephesinde Sert Toparlanma

Asya piyasalarında ise Japonya Maliye Bakanı Katayama’nın, spekülatif döviz hareketlerine karşı “cesur adımlar” atılabileceğine yönelik açıklamaları yen tarafında hızlı bir toparlanmaya yol açtı. USD/JPY paritesi sert geri çekilirken, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) sıkılaşma mesajlarını netleştirmemesi kısa vadeli baskıların sınırlı kalabileceğine işaret etti.

BOJ’un politika faizini %0,75’e yükseltmesine rağmen ek şahin yönlendirme yapmaması, yenin orta vadeli değerlenme potansiyelini sınırlayan ana unsur olarak öne çıkıyor. Genel görünümde USD/JPY paritesinde 154–159 bandında dalgalı ve yönsüz bir seyir beklentisi korunuyor.

Jeopolitik Gerginlikler Emtia Fiyatlarını Destekliyor

Emtia piyasalarında ABD’nin Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine el koyması ve üçüncü bir gemiyi takibe alması jeopolitik risk algısını belirgin şekilde artırdı. Bu gelişmeler;

Altında bu yılın 50’nci rekorunun görülmesine,

Gümüşte tarihi zirvelerin yeniden test edilmesine,

Petrolde ise yukarı yönlü tepki hareketine

katkı sağladı.

Ons altın %2,42 yükselişle 4.443 dolar seviyesine yaklaşırken, gümüş %2,79 artışla 68,85 dolara yükseldi. Güvenli liman talebinin güçlendiği görülürken, Fed’e yönelik güvercin beklentiler de değerli metalleri destekleyen ana faktörler arasında yer aldı.

Kripto Piyasalarında Temkinli Görünüm

Kripto varlıklar cephesinde Michael Saylor’ın Strategy şirketinin Bitcoin alımlarına ara vermesi, piyasadaki oynaklığın sürdüğünü teyit etti. Kurumsal yatırımcıların yıl sonuna doğru daha temkinli bir pozisyon aldığına işaret eden bu gelişme, kripto piyasalarında kısa vadeli yön arayışını öne çıkardı.

Dolar Zayıflarken Euro Güçleniyor

Fiyatlamalar tarafında Dolar Endeksi günü %0,48 düşüşle 98,24 seviyesinde tamamlarken, Fed’in faiz patikasına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik riskler doları baskılamaya devam etti.

EUR/USD paritesi %0,45 yükselişle 1,1761 seviyesine çıkarken,

USD/JPY %0,43 düşüşle 157,02 seviyesine geriledi,

EUR/GBP ise %0,15 düşüşle 0,8726 seviyesine indi.

ECB ile Fed arasındaki politika farkının orta vadede euro lehine bir zemin oluşturabileceği değerlendirilirken, kısa vadede paritelerde konsolidasyon eğilimi öne çıkıyor.

ABD Hisse Senetlerinde Tatil Haftası Dengesi

ABD borsalarında Noel tatili öncesi düşük hacimli işlemlerle birlikte pozitif eğilim korunuyor. S&P 500 günü %0,64 yükselişle tamamlarken, teknoloji hisseleri yapay zeka temasıyla yeniden ön plana çıktı.

Fed üyelerinden gelen “faiz indirimleri tamamen masadan kalkmadı” mesajları, hisse senedi piyasalarında risk iştahını destekleyen ana unsur olmaya devam ediyor. Ancak resesyon ihtimaline yönelik söylemlerin artması, orta vadede %3–5 aralığında düzeltme riskini de canlı tutuyor.

Gözler ABD Verilerinde

Ekonomik takvimde bugün ABD’de:

Üçüncü çeyrek GSYH revize verisi

Çekirdek PCE fiyat endeksi

Dayanıklı mal siparişleri

takip edilecek. Tatil dönemi nedeniyle bu verilerin piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

Genel Değerlendirme

Noel haftasına girilirken küresel piyasalarda düşük hacimli ancak temkinli iyimser bir görünüm hakim. Fed’in 2026 faiz patikasına yönelik beklentiler, artan jeopolitik riskler ve değerli metallerdeki güçlü eğilim, piyasalarda ana yönü belirleyen unsurlar olmaya devam ediyor. Orta vadede ise yapay zeka yatırımlarının büyümeye katkısı ve merkez bankalarının atacağı adımlar yakından izlenecek.