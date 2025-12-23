Güne 42,82 seviyesine yakın başlayan Dolar/TL, sabah saatlerinde 42,83 civarında dengelendi. Geçen haftayı 42,70 seviyesinden kapatan kurda, Türk lirasının ay başından bu yana değer kaybı yüzde 0,75 olurken, yılbaşından bu yana kayıp yüzde 17,4 seviyesine ulaştı.

İç Gündemde Veri Yok, Gözler ABD Büyüme Rakamlarında

Yurt içinde bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, piyasalarda dış gündem öne çıkıyor. ABD’de açıklanacak gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi, küresel piyasalarda fiyatlamalar açısından yakından izlenecek.

Bankacıların hesaplamalarına göre, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 1 ila 1,5 milyar dolar arasında artış yaşandı. Bu gelişme, TL varlıklar açısından sınırlı da olsa destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

TCMB’nin Faiz Patikası Yakından İzleniyor

TCMB’nin para politikası görünümünde, asgari ücret görüşmeleri ve fiyat gelişmeleri belirleyici olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) özetlerinde, Aralık ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürmesinin beklendiği vurgulanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından yapılan açıklamada ise görüşmelerin devam edeceği ifade edildi. TCMB, son TÜFE verilerinin ardından enflasyonun ana eğiliminde iyileşme olduğuna dikkat çekerek 150 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Bir sonraki faiz kararı ise 22 Ocak’ta açıklanacak.

Küresel Piyasalarda Noel Etkisi

Küresel piyasalarda Noel tatili öncesi sakin bir görünüm hakim. Asya borsaları, değerli metallerde tatil öncesi alımlarla görülen yükselişe paralel olarak günü artıda geçirirken, yatırımcılar ABD’den gelecek büyüme verilerine odaklanmış durumda.

ABD’de bugün açıklanacak GSYH verisinin, ekonominin üçüncü çeyrekte güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü teyit etmesi bekleniyor. Tatil nedeniyle haftanın kısa olması, küresel piyasalarda düşük hacimli ve temkinli işlemlerin devam etmesine yol açıyor.