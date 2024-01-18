Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesindeki 90 esnaf, sanayi sitesinin kurulmasından 22 yıl sonra tapularına kavuştu.

Kulu Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi, Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası koordinesinde 22 yıl önce kuruldu. Sanayi sitesinde çeşitli işlerde hizmet veren 90 esnaf 22 yıl sonra tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Esnaflarının tapularının verilmesi dolayısıyla Kulu Belediyesi Çok amaçlı Konferans Salonunda program düzenlendi. Programda açılış konuşmasını yapan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fatih Ergen, 22 yıllık uzun bir süre sonunda esnafların tapularını kavuştuğunu söyledi. Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdem Öztek ise emeği geçenlere teşekkür etti. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da konuşmasında, tüm sanayi sitesi esnafına hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Küçük Sanayi Sitesindeki 90 esnafa tapuları programa katılan protokol mensupları tarafından verildi.