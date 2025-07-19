SPK’nın düzenleyici çerçevesine uyum sağlayamayan ya da rekabette geri kalan firmalar peş peşe sektörden çekilme kararı alıyor. Son dalgada 28 kripto platformu daha faaliyetlerini sonlandırmak üzere SPK’ya başvuruda bulunurken, dikkat çeken isimler arasında CoinTR’nin kısa süre önce satın aldığı Bitget Türkiye, Blutrade’in “Ortak” markası, CoinList, BingX TR, Bitfinex, Coinbase Turkey, Nexo ve QNB yer aldı.

Öte yandan, lisans başvurusunu zamanında tamamlayan şirket sayısı 60’a gerilerken, bu firmalar SPK’nın “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer aldı. Ancak listede bulunan Arbitex, GMS Global, Gümüş Global, Kriptrade, MEXC, Necen, Ovro, Rootech, Block Earner ve Yuex gibi bazı şirketlerin, ikinci bir düzenleyici duyuruya kadar yeni müşteri kabul etmeyerek yalnızca mevcut kullanıcılarına hizmet vermesi gerekiyor.

Düzenleyici süreçler sıkılaşırken, kripto sektöründeki oyuncuların geleceği büyük ölçüde SPK’nın belirleyeceği yeni standartlara bağlı olacak gibi görünüyor.