KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, hem Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen hem de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

İşte 2026 Zamlı Köprü ve Otoyol Ücretleri

Yapılan düzenleme kapsamında Türkiye’nin en yoğun kullanılan köprü ve otoyollarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni tarifeye göre:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL’den 59 TL’ye yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Otomobil geçiş ücreti 80 TL’den 95 TL’ye çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü

Otomobiller için geçiş ücreti 795 TL’den 995 TL’ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü

Otomobil geçiş ücreti 795 TL’den 995 TL’ye çıktı.

Ankara–Niğde Otoyolu

Geçiş ücreti 590 TL'den 740 TL'ye yükseltildi.

Zamlı Tarifeler KGM’nin Sitesinde Yayında

Köprü ve otoyollarda uygulamaya giren yeni geçiş ücret tarifeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanarak vatandaşların erişimine açıldı. Sürücüler, güzergâhlarına göre güncel ücretleri KGM üzerinden kontrol edebilecek.

Yeni yıl itibarıyla yapılan bu artışlar, özellikle uzun yol yapan sürücüler ve ticari araç kullanıcıları açısından bütçelerde ek yük oluştururken, zamların önümüzdeki dönemde ulaştırma maliyetlerine de yansıması bekleniyor.