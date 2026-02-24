Ortalama ilk evlenme yaşı yükselmeye devam ederken, boşanmaların önemli bir kısmının evliliğin ilk yıllarında gerçekleştiği görüldü.

Evlilik Sayısı Geriledi

2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025 yılında 552 bin 237’ye düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025’te binde 6,43 olarak gerçekleşti. Veriler, evlilik oranlarında sınırlı da olsa bir düşüşe işaret etti.

Ortalama ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2025 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5, kadınlarda ise 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,5 yaş olarak kaydedildi.

En Yüksek Evlenme Hızı Gaziantep’te

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Gaziantep’i binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,50 ile Şanlıurfa takip etti.

En düşük evlenme hızı ise binde 4,18 ile Tunceli’de görüldü. Tunceli’yi Gümüşhane ve Ardahan izledi.

Yabancı Gelin Sayısı Damatların Beş Katı

Toplam evlilikler içinde yabancılarla yapılan evlilikler de dikkat çekti. 2025 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 347 olurken, yabancı gelin sayısı 28 bin 646’ya ulaştı. Yabancı damatlar toplam damatların yüzde 1’ini, yabancı gelinler ise toplam gelinlerin yüzde 5,2’sini oluşturdu.

Uyruklarına göre incelendiğinde:

Yabancı damatlar arasında Suriyeliler yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldı.

Alman ve Afgan damatlar Suriyelileri izledi.

Yabancı gelinlerde ise:

Suriyeli gelinler yüzde 13,8 ile ilk sırada yer aldı.

Özbek ve Faslı gelinler sıralamada Suriyelileri takip etti.

Boşanmalar Arttı

2024 yılında 188 bin 963 olan boşanan çift sayısı, 2025’te 193 bin 793’e yükseldi. Kaba boşanma hızı ise binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,28 ile İzmir oldu. İzmir’i Antalya ve Denizli takip etti. En düşük boşanma hızı ise binde 0,51 ile Hakkari’de kaydedildi.

Boşanmaların Üçte Biri İlk 5 Yılda

Evlilik süresine göre boşanma verileri, dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların:

Yüzde 34’ü evliliğin ilk 5 yılı içinde,

Yüzde 20,3’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Bu oranlar, boşanmaların yarıdan fazlasının evliliğin ilk 10 yılı içinde yaşandığını gösterdi.

191 Bin Çocuk Boşanmalardan Etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Velayet kararlarında annelerin ağırlığı dikkat çekti. Çocukların yüzde 74,6’sının velayeti anneye, yüzde 25,4’ünün ise babaya verildi.

2025 verileri, Türkiye’de evliliklerin azalırken boşanmaların artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koyarken; özellikle ilk yıllarda yaşanan boşanmalar ve çocukların durumu toplumsal açıdan önemli bir tablo çizdi.