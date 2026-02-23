Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız” diyerek güvenlik politikalarına dair kararlılık mesajı verdi.

“Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor”

Ramazan-ı Şerif’i tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, bu mübarek ayın paylaşma, dayanışma ve kaynaşma ayı olduğunu ifade etti. Okullarda gönüllülük esaslı etkinlikler düzenlendiğini, çocukların “kara kampanyalara rağmen” Ramazan’ı coşkuyla yaşadığını belirten Erdoğan, devlet kurumlarının da hem yurt içinde hem yurt dışında yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Küresel düzeyde gerilimlerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin barış ve diyalog odaklı bir politika izlediğini vurguladı. “Şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin attığı adımların ve krizler karşısındaki tutumunun uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi. Amaçlarının yeni dostluklar kurmak olduğunu belirten Erdoğan, “Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Herkesin bizim hak ve hukukumuza saygı göstermesini bekliyoruz” dedi.

Yunanistan ve Sırbistan temasları

Erdoğan, 11 Şubat’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Ankara’da ağırladıklarını hatırlatarak, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini yineledi.

12 Şubat’ta ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını, Sırbistan’daki Türk yatırımlarının arttığını ifade etti.

Etiyopya ziyareti ve Afrika açılımı

17 Şubat’ta Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile enerji, madencilik, ticaret ve yatırım alanlarında görüşmeler yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin Etiyopya’daki en büyük ikinci yatırımcı ülke konumunda olduğunu belirten Erdoğan, 200’ü aşkın Türk firmasının 20 bine yakın kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Üniversitelere milyarlık yatırım

Boğaziçi Üniversitesi’nde açılışı yapılan yeni yurt projelerine değinen Erdoğan, toplam değeri milyarlarca lirayı bulan yatırımlarla üniversitenin eğitim ve barınma kapasitesinin artırıldığını söyledi. Yeni kütüphane, laboratuvar kompleksi ve konferans salonu projelerinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Üniversitelerin hiçbir ideolojik grubun “arka bahçesi” olmadığını belirten Erdoğan, yükseköğretim kurumlarının milletin tamamına ait olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye süreci hedefine ilerliyor”

Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Milletin ve şehit yakınlarının bu sürece sahip çıktığını belirten Erdoğan, “Meşru dairede kalarak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstererek bu süreci menziline ulaştıracağız” dedi.

Şehitleri rahmetle anan Erdoğan, gazilere ve şehit ailelerine teşekkürlerini iletti.

Sağlıkta rekor hizmet ve bağımlılıkla mücadele

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Erdoğan, Türkiye genelinde binlerce Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile hizmet verildiğini belirtti. 2025 yılında sağlık tesislerinde 1 milyarı aşkın muayene gerçekleştirildiğini açıklayan Erdoğan, sigarayla mücadelede yeni polikliniklerin açıldığını ve bağımlılıkla mücadelenin süreceğini söyledi.

NATO tatbikatı vurgusu

20 Şubat’ta başlayan ve NATO’nun en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast’e de değinen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatbikatta sergilediği performansın gurur verici olduğunu ifade etti.