Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan arkadaşlar el ele vererek kurdukları kooperatif üzerinden kenevir ekimi yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 19 ilde ekimi yapılan kenevir, Konya'da üretimi yapılması için izin verilerek 50 gün önce ekimi yapıldı. 80 yılın ardından ilçedeki çiftçiler 20 dekar alanda 4 çeşit kenevir üretimine tekrar başladı. Bölgedeki su sorununa dikkat çeken Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz, “Su sorunu her tarafta olduğu gibi bizim bölgemizde de var. Suya çare ararken aklımıza bu geldi. Biz Çumra Anadolu Üretim Pazarlama Kooperatifini kurduk ve arkadaşlarla beraber bu işe başladık. Önceleri herkes bizimle dalga geçti. Biz de şimdi millete bunu gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Bakanına özellikle teşekkür ederim” dedi.



“Kenevir ekiminin Konya bölgesine yayılmasını istiyoruz”

Bölgedeki kooperatif kurduktan sonra çalışmaları hızlandırarak ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Mahmut Şenyüz, “Arkadaşlarla birlikte keneviri incelemek için Samsun'a gittik. Samsun'da bizlere kenevirin artık 19 ilde ekilebileceğini söylediler. Biz de kooperatif olarak hemen başladık. Bu yıl biz de burada bir AR-GE çalışması yaptırdık ve ekiyoruz. Bundan sonra inşallah burada yaygınlaşır. Konya'nın tüm bölgesinde yaymaya çalışıyoruz. Yani tarım bitkisi güzel olur diğer bitkilere rakip değil, onlara bir alternatif ürün olarak ekimi yapılabilir. Susuz olduğu için bizim tercihimiz bu yüzdendi. Tarım Bakanlığı desteği ile biz bunu ekmiş bulunuyoruz. Kenevirle ilgili hedeflerimiz Konya bölgesine yayılmasını istiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğüyle beraber 31 ilçenin her tarafında tarımsal sulamada su sıkıntısı var. Bu ürün suyu az tüketiyor. Ekiminden sonra 2 defa sulama yaptık ve boyu şimdiden 2 metreye ulaştı. Bundan sonra muhtemelen bir kere daha sulama yaparız. Ürünün 5 metre büyümesi lazım ve şu anda 2 metrenin üstünde” şeklinde konuştu.



“Biz bu işi başaracağız”

80 yılın ardından tekrar bölgede kenevir üretmeye başladıklarını belirten Mahmut Şenyüz, “Hasat için yeni biçerdöver aldık. Kenevirin çiftçiye neredeyse hiçbir masrafı yok. Onun için çiftçiye ciddi anlamda bir katma değer sağlar. 1940'lı yıllarda kenevir ekimi yasaklanmış. Şimdi AK Parti hükümeti zamanında Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 19 ilde ekimine tekrar izin verildi. Şimdi 20'inci ilde biz olduk ve binlerce kere teşekkür ediyoruz. Biz bu işi başaracağız inşallah” şeklinde konuştu.

Kenevir bitkisinin farklı alanda kullanılacağını söyleyen Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Özaydın ise, “Bizim burada ilk defa ekilince merak eden sanayicilerimiz gelip gidiyor. Kenevirin sapından 100 metrekare hiç demir, beton ve çimento kullanmadan sapını öğüterek ev yapacaklar” dedi.