Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” kapsamında Nişantaş Mahallesi Selçukoğlu Camii’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu’da her hafta farklı bir mahallede düzenlenen Cuma Buluşmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Nişantaş Mahallesi’nde bulunan Selçukoğlu Camii’nde kılınan Cuma namazından sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla görüşen Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı gelen istek ve önerilerini dinledi.

Cuma programında Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı’nın yanı sıra Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Cuma Buluşmaları birlik ve beraberliğe vesile oluyor”

Cuma Buluşmaları’nın ilçenin ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin yaşam standardının yükselmesi için Konya Büyükşehir Belediyemizle de işbirliği ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz hemşehrilerimiz. Gönül Belediyeciliği anlayışı doğrultusunda birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak her fırsatta onlarla bir araya geliyor öneri, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu buluşmalar Selçuklu'da ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sağlarken hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesine de vesile oluyor. Allah beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Başkan Altay; “En iyi hizmetleri sunarak şehrimizi daha da ileri taşımaya gayret ediyoruz”

Cuma günlerinin hem manevi hem de birlik ve beraberlik açısından ayrı bir önem arz ettiğini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cuma günleri şehrimizin farklı noktalarında vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bu vesileyle hem sunduğumuz hizmetlerin geri dönüşlerini alıyoruz hem de ihtiyaçları mahalle sakinlerimizle bire bir görüşerek istişare ediyoruz. Bugün de Selçuklu ilçemizin Nişantaş Mahallesi’nde hemşehrilerimizin Cumalarını tebrik ettik. En iyi hizmetleri sunarak şehrimizi daha da ileriye taşımaya gayret ediyoruz” dedi.