Uzmanlar, dane mısırda ideal hasat nem oranının yaklaşık yüzde 14 olduğunu belirtse de, bazı üreticiler bu seviyeyi beklemeden ürünlerini toplamaya başladı.

Özellikle yüzde 30-32 nem oranına sahip mısırlar, üreticiler tarafından "mısır sucuğu" olarak bilinen dane silajı üretiminde kullanılmak üzere hasat ediliyor. Ürünlerin kilogram fiyatı ise 8,25 TL ile 8,75 TL arasında değişiyor.

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, iklim koşullarının bu yıl hasat dönemini öne çektiğini vurgulayarak, "Çiftçilerimiz dane silajı üretimiyle mısırı ekonomiye daha erken kazandırıyor. Ancak nem oranı yüksek ürünlerin dikkatle kurutulması veya uygun şekilde silaj yapılması büyük önem taşıyor" dedi.

Yetkililer, Karapınar’da mısır hasadının en yoğun döneminin 15 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.