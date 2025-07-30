Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Komatsu, 37 ile 50 tonluk paletli ekskavatör segmentinde kalite, verimlilik ve konforu bir arada sunan ürünleri Komatsu PC360LC-11E0 ve Komatsu PC490LC-11E0 ile iş ortaklarına uygun ve kazançlı teklifler sunmaya devam ediyor. Alanında uzman 650 kişilik kadrosu, 31 yetkili servisi ve sahada toplam 145 mobil servis aracı ile Komatsu iş ve maden makinelerine yedek parça, bakım ve onarım hizmetleri sunan Marubeni Dağıtım ve Servis, ürün ve hizmetlerindeki deneyimine güvenerek Komatsu’daki garanti sürelerini 5 yıl/12.000 saate kadar uzatma opsiyonu da iş ortaklarına sağlıyor.

Komatsu PC360LC-11E0: Koparma gücüyle operatörlerin gözdesi!

Yeni nesil Komatsu PC360LC-11E0 paletli ekskavatör, 37 tona varan çalışma ağırlığıyla, maden, hafriyat veya yol yapım çalışmaları gibi farklı kullanım sahalarında tercih ediliyor. Güçlü ve sağlam yapısı sayesinde kullanıcılara ihtiyaç duydukları performansı sunan Komatsu PC360LC-11E0, üzerindeki kırıcı tesisatı ve kırıcı/ataşman modları ile mermer ocaklarının kullanımına da uygun özellikler gösteriyor. Komatsu PC360LC-11E0 ayrıca, hafriyat sahasında yüksek hızı sayesinde daha çok kamyon yükleme, madenlerde daha yüksek sökü performansı ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yeni nesil operatör kabininde, yüksek arkalıklı hava süspansiyonlu ısıtmalı koltuk, geniş, yüksek çözünürlüklü LCD monitör ve Komvision kuş bakışı kamera sistemi gibi çok sayıda konfor ekipmanı standart olarak sunularak operatörlerin verimliliği artırılıyor.

Komatsu PC490LC-11E0: 50 ton paletli ekskavatör sınıfında yüksek verimlilik!

Yeni nesil Komatsu PC490LC-11E0 paletli ekskavatör, yeni pompa ve motor teknolojisi ile 50 ton paletli ekskavatör sınıfında, yüksek verimlilikle maksimum üretim kapasitesi elde edilmesini sağlıyor. 362 HP’lik gücünü yeni nesil Komatsu motorundan alan ve yüzde 100 Komatsu komponentleriyle tasarlanan PC490LC-11E0 paletli ekskavatör; hafriyat sahasında yüksek hızı sayesinde daha çok kamyon yükleme, madenlerde yüksek sökü performansı ve düşük yakıt tüketimiyle işletmelere değer katıyor. Standart olarak sunulan KomVision kamera sistemi, operatörlere makinenin etrafını kuş bakışı kontrol etme imkânı verirken, güvenliği de üst seviyeye taşıyor.

Komatsu’nun yaygın yetkili servis ağı

Yaygın yetkili servis ağı ile Komatsu iş makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği kampanyaları ile ürünlerinin arkasında duruyor, uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı, en uygun fiyatlar ve kampanyalarla sunarak iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.