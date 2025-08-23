Avrupa’da Bir İlk

İlk kez 2024 IAA Hannover Fuarı’nda tanıtılan Koluman Geri Görüş Kamera Sistemi, treyler sektöründe hem Avrupa’da hem de Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. ABD ve Çin’de bu tür sistemler yalnızca harici eklemeler ve paket çözümlerle sunulurken, Koluman teknolojiyi entegrasyon seviyesinde standart donanım haline getirerek sektöre öncülük ediyor.

Avrupa taşımacılık sektöründeki sürücü eksikliği, yoğunlaşan trafik, artan güvenlik beklentileri, değişen regülasyonlar nakliye şirketlerini dijital çözümler bulmaya, operasyonel hız ve güvenlik seviyelerini artırmaya itiyor. Park ve manevra kabiliyetlerini iyileştirmek için yenilikçi çözümler konusunda kritik önem taşıyan Koluman’ın Geri Görüş Kamera Sistemi, yükleme alanına yaklaşma, rampaya yanaşma, park ve manevra gibi riskli durumlarda ve ayrıca uzun yolda gece-gündüz maksimum güvenlik sağlıyor.

Nasıl Çalışıyor?

Treylerin arkasına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kamera, kablosuz bağlantı (Wi-Fi) üzerinden sürücüye verilen ve konsola kurulan tablet ekranına anlık görüntü aktarıyor.

Bu sayede sürücü, seyir sırasında ya da manevra anında treylerin arka bölgesini net şekilde izleyebiliyor.

Kör noktalar ortadan kalkıyor, güvenlik en üst seviyeye çıkıyor.

Tüm Modellerle Uyumlu

Koluman’ın geliştirdiği sistem, her marka ve model araca uyumlu çalışıyor. Eski bir çekicide de kullanılabilen sistem, çekici değiştirildiğinde ekranın kolayca taşınabilmesi sayesinde kullanım avantajı sürdürüyor.

Türk Nakliyecilere Özel Avantaj

Koluman, sektördeki bu inovatif gelişimi lansman süreci devam eden yeni nesil tenteli treylerde Türk nakliyecilere özel olarak ek maliyet olmadan, standart donanım şeklinde sunuyor. Bu sayede müşteriler, güvenlik ve yeniliği aynı anda deneyimleme fırsatına sahip oluyor. Koluman, müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak için yürüttüğü ARGE sürecindeki tamamlanmakta olan yeniliklerle sektöre yön vermeye devam edecektir.