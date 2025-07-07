34 araçlık teslimat, KOÇTUR Lojistik yönetim kurulu üyeleri Ayşe Kalafatoğlu, Merve Şenal ve Tırsan Treyler Türkiye Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç’un katılımı ile Tırsan’ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleşti.

KOÇTUR Lojistik, karayolu taşımacılığı başta olmak üzere, gıda, ısı kontrollü taşımacılık, transit taşıma ve depolama çözümleri alanında faaliyet gösteriyor. Azerbaycan Bakü’de ve Ordu Fatsa’da antrepoları bulunan KOÇTUR Lojistik bu yatırım ile uzun yıllara dayanan tecrübesini intermodal taşımacılık alanında da göstermeyi hedefliyor.

“Büyüyen İntermodal Operasyonlarımızda da Tek Tercihimiz Tırsan”

KOÇTUR Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kalafatoğlu, törende yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “25 yılı aşkın süredir yurt içinde tüm noktalara, yurt dışında ise Avrupa başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere karayolu taşımacılığı yapıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hem ekibimizi hem de filomuzu genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde daha rekabetçi, daha hızlı hizmet sunmak için intermodal taşımacılığa ağırlık vereceğiz. Yaptığımız bu yatırımın tamamı demir yolu taşımacılığı için Tırsan tarafından geliştirilen tren yüklemeli tenteli perdeli araçlardan oluşuyor. Tırsan araçlarını uzun yıllardır büyük bir verim ve güvenle kullanıyoruz, yatırımımızı yaparken de tek tercihimiz Tırsan oldu. Karayolunda Tırsan ile elde ettiğimiz rekabet gücünü intermodalde de sürdüreceğimizden eminiz”

“Müşterilerimizin İhtiyaçlarını Büyük Bir Titizlikle ve İncelikle Karşılıyoruz.”

KOÇTUR Lojistik yönetim kurulu üyesi Merve Şenal ise yaptığı açıklamada uzun süreli iş birliklerinin ve güvenin önemini şu sözlerle vurguladı. “KOÇTUR Lojistik hem müşterileri ile hem de Tırsan gibi iş ortaklarıyla uzun vadeli, güvene ve kaliteli ürüne, hizmete dayalı iş birlikleri üzerine kuruludur. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını büyük bir titizlik ve incelik ile karşılıyoruz. Tırsan da uzun yıllardır yaptığı Ar-Ge yatırımları ve faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda filomuza sunduğu rekabetçi, uzun ömürlü, verimli araçları ile filomuza olan güvenimizi artırıyor. İntermodal taşımacılığa ağırlık vereceğimiz bu yatırımda da Tırsan ile çalışmaktan memnuniyet duyuyorum”

KOÇTUR Lojistik Yönetim Kurulu Üyelerinin ardından sözü alan Tırsan Treyler Türkiye Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ise “KOÇTUR Lojistik ve Tırsan iş birliği uzun yıllara dayanıyor. Karayolu taşımacılığının ardından intermodal için yapılan bu yatırımda kendileri ile çalışmaktan oldukça memnunuz. Avrupa’nın en geniş test çeşidi ve kapasitesine sahip Ar-Ge Merkezlerimiz, uzman mühendislerimiz ile sektörün tüm taşıma modellerinde ihtiyaç duyduğu kaliteli, verimli, uzun ömürlü treylerleri geliştirmeye, üretmeye devam ediyoruz.

KOÇTUR Lojistik’in yatırımını gerçekleştirdiği Tren yüklemeli Tenteli Perdeli Multi-Ride aracımız, tren yükleme operasyonlarının ve demiryolu taşımacılığının zorlu doğasında Tırsan mühendisliği ile %100 en yüksek performansı gösterecek şekilde geliştirildi. KOÇTUR’un intermodal taşımacılıktaki operasyonlarına da güç katacak olmaktan oldukça memnunuz. Herkes için hayırlı olsun” dedi.

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tipleri ile uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.