Depremin ardından ilk saatlerden itibaren organize bir şekilde sahaya çıkan Kızılay, 3 bini aşkın çalışanı ve gönüllüsüyle birlikte İstanbul’un dört bir yanında hizmet veriyor. Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının verilerine göre saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 bini aşkın çeşitli gıda malzemesi, 12 bin 250 kumanya ve yaklaşık 125 bin sıcak-soğuk içecek vatandaşlara ulaştırıldı.

Şehir genelinde 100'ün üzerinde mobil ikram aracı aktif olarak görev yaparken, evlerine dönmekte tereddüt eden vatandaşlara çorba, kumanya, içecek ve su ikramı kesintisiz şekilde devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde güvenli alanlarda toplanan İstanbullular için moral kaynağı olan bu hizmet, afet anlarında Kızılay’ın sahadaki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Kızılay’ın mobil ikram araçlarının nerede konuşlandığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "+90 552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattı üzerinden güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Afet sonrası hızlı müdahale ve toplumsal dayanışmanın sembolü haline gelen Kızılay, vatandaşların hem fiziksel hem de moral ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.