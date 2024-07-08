Edirne'de 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla başlayan ve Cuma günü küçük boy kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam eden 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 832 pehlivan kıran kırana mücadele gerçekleştirdi.

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar'da bugün son gün heyecanı yaşandı. Yarı finalde rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş, final müsabakasında kozlarını paylaştı. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Bakanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, müsabakayı yerinde izledi.