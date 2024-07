4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu. Üretici Akdoğan, bahçesinde 2 yıl önce deneme amaçlı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora fidanlarından dikti. Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı. Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı. Birçok müşterinin bahçeye gelerek kendi elleriyle topladığı ürünleri satın aldığını belirten Akdoğan, kilogramını 100 TL'ye sattığını söyledi.



"Meyveyi beklediğimizden iyi aldık"

Üretici Mustafa Akdoğan, "İlk başta deneme amaçlı birkaç kök ektik. Verim ve satışı olunca bahçeye demir direkler getirdik. 8 dönüm alana passiflora ile avokado ektik. Şu anda hasat zamanı, hemen hemen her gün topluyoruz. Her günde müşterilimiz gelerek alıyor. Satışımız iyi, piyasası 100 ile 125 TL arasında, biz 100 TL'den veriyoruz. Memnun oluyoruz. Ürünün maşallahı var, meyveyi beklediğimizden iyi aldık. Bu sene sıcak ama ürün yine de iyi" ifadelerini kullandı.



Müşteriler bahçeden kendileri alıyor

Aslen Adanalı olan ancak yurt dışında yaşayan müşterilerden Betül Özyaka, "Bu meyveyi çok seviyorum. Bunlar çok çok değerli meyveler. Yiyen tekrar tekrar yemek ister" dedi.

Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli'de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız herşeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik, deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.