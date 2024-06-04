Gal Arısıyla biyolojik mücadele çalışmalarında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son iki yıldır Gal Arısının yırtıcısı olan “Torymus Sinensis" türünün üretimi başlatıldı. Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyen bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen zararlı böcek türüyle ilgili, hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki Gal'lere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına 2024 yılında da devam edildi. Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler Gal'lerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasının sağlaması hedeflendi. Bu dahilde Bolu ve Bursa Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen “Torymus Sinensis"ler Kaynaşlı Orman İşletme Şeflliği tarafından Kaynaşlı ormanlarına bırakıldı.



Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce bölge mıntıkasında kalan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadelede laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı olarak yeni salımlar yapılmaya devam edileceği belirtildi.