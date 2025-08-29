Portekiz basınından Record’un haberine göre; Fenerbahçe, Benfica’nın istediği bonservis şartlarını büyük ölçüde karşıladı. Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinin ardından hız kazanan görüşmelerde tarafların el sıkışmaya yakın olduğu aktarıldı.

Bavulunu topladı, dönüşe hazır

Haberde, Kerem Aktürkoğlu’nun da Türkiye’ye dönmeyi çok istediği ve hazırlıklara başladığı bilgisi paylaşıldı. Milli futbolcunun bavulunu topladığı, yakın çevresine de Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlandığını söylediği öne sürüldü.

Fenerbahçe’yi yıkan gol

Bu sezon Benfica formasıyla 9 maçta süre alan 26 yaşındaki oyuncu, tek golünü Fenerbahçe’ye atmıştı. O gol, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine neden olmuştu.

Takım arkadaşlarına veda konuşması

Fenerbahçe maçı sonrası doping testinde olduğu için Benfica’nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Kerem’in, soyunma odasında takım arkadaşlarına veda niteliğinde bir konuşma yaptığı iddia ediliyor. Portekiz basınındaki haberlere göre Kerem, “Fenerbahçe’ye transfer olmak kariyerim için yeni bir başlangıç olacak” sözleriyle ayrılık sinyali verdi.

Resmi imza an meselesi

Fenerbahçe yönetiminin transferi önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu’nun imzasıyla birlikte sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa arenasında hücum hattına önemli bir güç kazandırmış olacak.