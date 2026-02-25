Keloğlan çorbası, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve doğal antibiyotik özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlıyor. Çankırı’ya özgü bu yöresel lezzet, masallara konu olan Keloğlan ile özdeşleşmiş durumda.

Restoran işletmecisi Şahin Harmancı, çorbanın Ramazan ayında büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Keloğlan çorbası, nenelerimizin tarifinden günümüze ulaşan geleneksel bir çorbamızdır. Gerçekten çok sağlıklı ve adeta şifa kaynağıdır. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar bu çorbayı tatmak için Çankırı’ya geliyor. Çorbanın yanında sunulan Çankırı’nın coğrafi işaretli küpecik peyniri de çorbaya ayrı bir lezzet katıyor” dedi.

Döndü Harmancı ise Ramazan ayında Keloğlan çorbasının yerinin başka hiçbir çorba ile doldurulamayacağını vurgulayarak, “Çankırı’da hemen her evde kış için hazırlanan bu çorba, Ramazan’da daha çok tüketilir. Biz Keloğlan çorbasını kış için hazırlarız, Ramazan’da ise sofraların olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

30 gün boyunca iftar sofralarında yerini alan Keloğlan çorbası, hem lezzeti hem de besleyici özelliğiyle Çankırı halkının ve ziyaretçilerin tercihi olmaya devam ediyor.