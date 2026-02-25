Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla birlikte çiftçiler bağ ve bahçelerde çalışmalara başlarken, çocuklar da tarla kenarlarında açan badem çiçekleri ve papatyalar arasında vakit geçirerek yalancı baharın tadını çıkardı. Tarlada çalışan üreticiler, sabah ve öğle yemeklerini çiçek açan badem ağaçlarının altında yiyerek güzel havanın keyfini sürdü.

Ancak yaşanan bu erken bahar havası, görsel olarak yüzleri güldürse de üreticileri endişelendiriyor. İlçeye bağlı Emcelli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Galip Aydınalp, şubat ayında görülen sıcaklık artışının sevindirici olduğu kadar düşündürücü olduğunu belirtti. Aydınalp, “Şubat ayında ılık bir gün geçiriyoruz. Bademler açtı, papatyaları her yerde görmek mümkün. Bu hava bizleri sevindirse de endişe veriyor. Mart ayında yaşanabilecek kırağı ve don olayları çiçeklere zarar verebilir.” dedi.

İlçede vatandaşlar bahar havasının keyfini çıkarırken, üreticiler ise mart ayında olası don riskine karşı temkinli bekleyişini sürdürüyor.