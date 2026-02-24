“Bozcaada’da konaklayacaktı, ertesi gün bana gelecekti”

Mahkemede verdiği ifadede 4 Ağustos günü Halit Yukay ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Tatlıtuğ, ailece tatil planı yaptıklarını dile getirdi. Yukay’ın Yalova’dan ayrıldıktan sonra akşam Bozcaada’da konaklamayı planladığını aktaran Tatlıtuğ, “Ertesi gün ise benim yanıma gelmeyi planlıyordu. Hava şartları kötü olursa rotasını Çeşme tarafına çevirebileceğini ya da Bozcaada’da kalabileceğini söyledi” dedi.

Tatlıtuğ, son telefon görüşmelerinde Yukay’ın moralinin yerinde olduğunu ve seyir halinde bulunduğunu aktardığını ifade ederek, “Marmara’nın kuzeyinden ilerlediğini, birkaç saat içinde Bozcaada’da olacağını söyledi” diye konuştu.

“Lokasyon gönderecekti, sinyal kesildi”

Görüşme sırasında Yukay’dan konum bilgisi istediğini söyleyen Tatlıtuğ, “Lokasyonu gönderirsen seni buradan takip etmek istiyorum dedim. ‘Tamam, gönderiyorum’ dedi ancak o konuşma son oldu. Sonrasında sinyal kesildi” ifadelerini kullandı.

Daha önce aynı güzergahta kendisinin de kısa süreli telefon kesintisi yaşadığını belirten Tatlıtuğ, bu nedenle ilk etapta durumu olağan karşıladığını kaydetti. Ancak mesajların iletilmediğini fark edince endişelendiğini söyleyen oyuncu, Yukay’ın birlikte çalıştığı ve yakın arkadaşı olan Eren isimli kişiye ulaştığını ve durumu bildirdiğini anlattı.

Arama çalışmaları başlatıldı

Tatlıtuğ, ilerleyen saatlerde paniğin arttığını, kolluk kuvvetlerine bilgi verildiğini ve deniz ile kara ekiplerinin arama çalışmalarına başladığını belirterek, “Bu konuyla ilgili verebileceğim bilgiler bunlardır” dedi.

Yalova’dan denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan iş insanı Halit Yukay’ın hayatını kaybetmesine ilişkin dava, Balıkesir’in Erdek ilçesinde görülmeye devam ediyor.