Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle Haydar Aliyev Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Katliamda hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Hocalı Katliamı’nı konu alan bir video gösterimi sunuldu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, konuşmasında, “Hocalı soykırımından 34 yıl geçti. 1992 yılında 26 Şubat’ta Hocalı işgal edilirken, Ermenistan silahlı kuvvetleri ve Sovyetler Birliği yardımıyla şehre girerek sivillere karşı soykırım gerçekleştirdi. 106 kadın, 61 çocuk ve 70 yaşlı dahil 613 kişi katledildi, bin 275 kişi rehin alındı ve bunlardan 150 kişinin akıbeti hâlâ bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de, “26 Şubat 1992’de tüm dünyanın gözü önünde 613 can, içinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da bulunan insanlar soykırıma uğradı. 2020 yılında gerçekleştirilen 44 gün süren 2’nci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan işgal edilen topraklarını geri aldı. Bundan sonra bu tür soykırımların yaşanmaması için bölgede güçlü olmak zorundayız” dedi.

Program, Hocalı Katliamı’nı anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Etkinliğe Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.