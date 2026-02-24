Fiber teknolojisinden esinlenilerek geliştirilen teknik, yalnızca kökü kalmış dişlerin dahi yeniden işlevsel hale getirilmesini sağlıyor.

Yaklaşık iki yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının ürünü olan “Cam Fiber Post ve Direkt Kompozit Lamina” tekniği, çene kemiğine vida yerleştirilmesini gerektiren implant tedavisine alternatif sunuyor. Yöntem sayesinde mevcut diş kökü korunarak hem estetik hem de dayanıklı sonuçlar elde edilebiliyor.

Doğal Dişi Korumaya Odaklanıyor

Prof. Dr. Hubbezoğlu, geliştirdiği yöntemin temelinde minimal invaziv yaklaşımın yer aldığını belirterek, “Amaç, hastanın kendi diş dokusunu mümkün olduğunca korumak. Sağlam kök yapısı bulunan ancak üst kısmı büyük oranda kaybedilmiş dişleri fiber destekli sistemle yeniden ayağa kaldırabiliyoruz” dedi.

Uygulamanın çoğu vakada anestezi gerektirmediğini ifade eden Hubbezoğlu, tedavinin ortalama dört seansta tamamlanabildiğini kaydetti. Hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini vurgulayan Hubbezoğlu, yöntemin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan tatmin edici sonuçlar sunduğunu dile getirdi.

Yurt Dışından İlgi

Almanya’dan tedavi için gelen bir hasta ise daha önce implant ve zirkonyum kaplama planlaması yapıldığını, ancak yeni teknik sayesinde birkaç gün içinde sağlıklı dişlere kavuştuğunu belirtti. Hasta, sürecin ağrısız ve hızlı ilerlemesinden memnun kaldığını ifade etti.

Gelecekte Daha Fazla Tercih Edilecek

Uzmanlara göre, doğal diş yapısını korumayı esas alan bu tür minimal invaziv uygulamalar önümüzdeki dönemde diş hekimliğinde daha yaygın hale gelecek. Özellikle implant maliyetlerinin ve cerrahi işlemlerin hastalar açısından oluşturduğu yük düşünüldüğünde, alternatif tedavi yöntemlerinin önemi artıyor.

Geliştirilen Cam Fiber Post ve Direkt Kompozit Lamina tekniğinin, hem hasta konforu hem de biyolojik doku korunumu açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.