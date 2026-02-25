Perakende, mağazacılık ve ticari soğutma alanında küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından biri olan Euroshop’ta stant açan Çağdaş Cam, hem mevcut yurt dışı müşterileriyle bir araya geldi hem de yeni potansiyel iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu. Şirket, özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı cam çözümlerini uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı yakaladı. Fuar kapsamında sergilenen son teknoloji düşük emisiviteli (Low-E) ve enerji tasarrufu sağlayan cam ürünleri yoğun ilgi gördü. Ticari soğutucu dolap camları başta olmak üzere yüksek performanslı cam çözümleriyle dikkat çeken Çağdaş Cam, hem estetik hem de enerji verimliliği sunan ürünleriyle global pazardaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

“Global pazarlarda daha güçlü bir konum hedefliyoruz”

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, EuroShop katılımının şirketin uluslararası büyüme stratejisindeki yerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“EuroShop, perakende ve mağazacılık sektöründe dünyanın en önemli organizasyonlarından biri. Dolayısıyla burada yer almak yalnızca ürün sergilemek anlamına gelmiyor; aynı zamanda markamızın teknoloji, tasarım ve üretim gücünü küresel ölçekte anlatma fırsatı sunuyor. Özellikle düşük emisiviteli cam çözümlerimize gösterilen yoğun ilgi, sürdürülebilirlik odağımızın global pazarlarda güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Enerji verimliliğinin her geçen gün daha kritik hale geldiği bir dönemde, bu alandaki uzmanlığımızla uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz.”

“Mühendislik, estetik ve fonksiyonellik bir arada”

Pirinç, fuarın aynı zamanda markanın tasarım ve inovasyon vizyonunu ortaya koyma açısından da önemli bir platform olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin cam alanındaki ilk tasarım merkezine sahip bir şirket olarak mühendislik altyapımızı estetik ve fonksiyonellikle bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. German Design Award 2025’te Endüstriyel Tasarım kategorisinde kazandığımız birincilik ödülü, bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte takdir gördüğünün somut bir göstergesi. Euroshop gibi prestijli bir platformda yer almak, tasarım ve mühendisliği bir araya getiren üretim anlayışımızı küresel paydaşlara doğrudan anlatmamıza imkân sağladı. Önümüzdeki dönemde katma değerli, sürdürülebilir ve yenilikçi cam çözümlerimizle ihracat pazarlarında derinleşmeye devam edeceğiz.”