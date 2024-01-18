Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı akıl küpü kütüphanelerini gençlerin çok sevdiğini belirterek yakında resmi açılışını yapacakları Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi’ni inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi’de hayata geçirdiği 15 adet akıl küpü kütüphanesi ile gençlerin kütüphane ihtiyacını giderdiklerini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde akıl küpü kütüphanelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda tam 15 adet akıl küpü kütüphanesi oldu. Yakında resmi açılışını yapacağımız Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesini inceledik. Açılışına az kaldı ancak gençlerimiz o kadar çok sevdi ki şimdiden kullanmaya başladılar. Tınaztepe’de Taha Carım Caddesi üzerinde bulunan Tınaztepe Sosyal Tesisi içinde bulunan kütüphanemiz 630 metrekarelik alanı ile geniş bir çalışma alanı sunuyor. Burada bir de çocuk kütüphanesi yaptık. Amacımız her mahallede bu tür kütüphanelerin sayısını artırmak" dedi.