Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitimdeki markası KAYMEK, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Toplum İş Sağlığı İş Uğraş Terapi Sergisi’nin açılışına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Devlet Hastanesi Merkez Kampüsü 5’inci Blokta gerçekleşen sergi açılışına, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve davetliler katıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, yaptığı konuşmada, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Burada tüm dünyada uygulanan yeni bir yöntem ile iş uğraş terapileri yapıyoruz. Ahşap boyama, resim atölyesi, spor, el işi sanatları yapıyoruz. Biz onlara hasta demiyoruz, kursiyer diyoruz. 850’ye yakın kayıtlı kursiyerlerimizi, evlerinden alıyor, terapileri yapıldıktan sonra tekrar güvenli şekilde evlerine bırakıyoruz” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Altıntop, “Buraya Büyükşehir Belediyemiz KAYMEK vasıtasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Kocasinan Halk Eğitim vasıtasıyla çok büyük emekler veriyor. Hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, emeği geçenlere teşekkür ederek, büyük bir özenle hazırlanan el emeği, göz nuru eserleri ilgiyle inceledi.