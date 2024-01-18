Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş Fethiye’de görev yapan Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile bir araya geldi. Kaymakam Ertaş düzenlenen toplantıda okullarda yapılan ve yapılması planlanan sosyal etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Fethiye Kaymakamı İsmail Ertaş başkanlığında Fethiye’de görev yapan görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile toplantı düzenlendi. Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıda Kaymakam Ertaş okullarda yapılan ve yapılması planlanan sosyal etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulundu Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürü Erdinç Kara, özel Büro Yetkilisi Ebru Köktürk’te katıldı.