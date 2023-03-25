Umreye gitmek için biriktirdikleri parayı depremzedeler için bağışladılar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan eden çift, umreye gitmek için biriktirdikleri parayı depremzedeler için bağışladı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Ayvalı köyünde yaşayan Dudu ve İsmail Akpınar çifti, umreye gitmek için biriktirdikleri parayı, Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı. Çift, depremzedelere ulaştırılmak üzere biriktirdikleri parayı Taşköprü İlçe Müftülüğüne teslim etti.