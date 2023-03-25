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Umreye gitmek için biriktirdikleri parayı depremzedeler için bağışladılar
KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE İKAMET EDEN ÇİFT, UMREYE GİTMEK İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ PARAYI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI.
KASTAMONU 25.03.2023, 12:04
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan eden çift, umreye gitmek için biriktirdikleri parayı depremzedeler için bağışladı.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Ayvalı köyünde yaşayan Dudu ve İsmail Akpınar çifti, umreye gitmek için biriktirdikleri parayı, Kahramanmaraş merkez üslü depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı. Çift, depremzedelere ulaştırılmak üzere biriktirdikleri parayı Taşköprü İlçe Müftülüğüne teslim etti.