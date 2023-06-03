Seyir halindeki tırda korkutan yangın
KASTAMONU-İSTANBUL KARAYOLU BETON SANTRALİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDE SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN ÇIKTI. YANAN TIRI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ.
KASTAMONU 03.06.2023, 22:03
Kastamonu’da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kastamonu il merkezi D765 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki 41 TD 748 plakalı tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırdaki yangını büyümeden söndürdü. Tırdaki yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.