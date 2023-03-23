Okul bahçesinde Çanakkale ruhu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde okul bahçesinde Çanakkale Şehitlik Abidesi ile Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlerin ruhu yaşatılacak..

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bulunan Selalmaz Yatılı İlkokulu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 108’nci yılı etkinlikleri çerçevesinde, okul bahçesine Çanakkale Şehitlik Abidesi’nin minyatürü kuruldu. Okul Müdürü Füsun Dönmez tarafından projesi ve çalışması yapılan Çanakkale Şehitlik Abidesi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nın da destekleri ile kuruldu.

Çanakkale Şehitler Abidesinde savaşta şehit düşen Daday, Bartın, Zonguldak gibi şehirlerin nüfusuna kayıtlı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları da yerleştirildi.

Çanakkale ruhunun yaşatıldığı okulu ziyaret eden Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım ve protokol üyeleri, minyatür Çanakkale Şehitliği Abidesini Okul Müdürü Füsun Dönmez’den bilgi aldı.