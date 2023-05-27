Nusret Mayın Gemisi Kastamonu’da kapılarını vatandaşlar için açtı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden yaptırılan TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde vatandaşın ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi’nin hatırasını yaşatmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanında demirledi. TCG Nusret Müze Gemisini gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında görevliler bilgi verildi. Müzeye çevrilen gemiye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geminin her yerini inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirme fırsatı buldu.