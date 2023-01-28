Marangozlar sorunlarını konuştu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir araya gelen marangozlar, istişare toplantısında sorunlarını konuştu.

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, ahşap sektöründe faaliyet gösteren esnaf bir araya geldi. Tosya Marangozlar Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Oda Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ve ahşap sektöründe çalışan esnaf katıldı.

Toplantıda konuşan Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, "Bizler ilçemizin sektör alanında adını duyurmak ve ürünlerimizi dünyanın ve ülkemizin dört bir köşesine göndermek için çaba sarf ederken, sektörümüzün sorunlarıyla baş başa kaldık. Özverili davranarak yaşam mücadelesini sürdürmekteyiz. Allah yardımcımız olsun. Yönetimimiz olarak üyelerimizle sürekli olarak ikili ilişkilerimizi sıcak tutarak üyelerimizin sorunlarını birebir dinleyerek çözüm yollarını birlikte bulmaya çalıştık. Bu sayede kocaman bir aile olan odamızı, üyelerimizin göğsünü gere gere kapısını açabildiği bir yuva haline getirdik" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda sektörde yaşanan sorunlar ele alındı.