Kastamonu’dan deprem bölgesine Ramazan kolisi yardımı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde toplanan gıda ve hijyen kolileri, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen vatandaşlar için Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı. İnebolu Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde hazırlanan Ramazan kolileri, dualarla deprem bölgesine gönderildi. Uğurlama törenine katılan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yardım kampanyalarının devam ettirileceğini söyledi.

“İnebolu olarak Ramazan ayında da üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık" diyen Baycar, "Deprem bölgesindeki depremzedeler Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının gıdalarıyla besleniyorlar. Dolaysıyla tüm Türkiye’den bunu canlı tutmamız lazımdır. Bir müddet bu yardımlarımız hız kesmeden devam etmesi lazımdır. Özellikle bu mübarek Ramazan ayında bu biraz daha zor oluyor ve insanlarımız bu soğukta duruyorlar. Bizler evlerimizde sıcakta soğuktan zor duruyoruz ve onların halini empati yapabiliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Bizde ilçe olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar 11 tırımızı yardım olarak deprem bölgesine gönderdik ve 12’inci tırımızı gıda kolisi olarak gönderiyoruz. Rabbim herkesin yaptığı yardımları kabul etsin. Bu yardımlarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından gıda ve hijyen malzemesi bulunan yardım tırı, Gaziantep’e uğurlandı.