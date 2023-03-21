Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 144 bin oldu

Kastamonu’da Şubat 2023 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 144 bin 313 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) verilen bilgilere göre, Kastamonu’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 144 bin 313 oldu. Kastamonu’da Şubat ayında 375 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,4’ünü otomobil, yüzde 23,9’unu traktör, yüzde 13,18’ini kamyonet, yüzde 9,2’sini motosiklet, yüzde 3.9’unu kamyon, yüzde 1.7’sini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.