Kastamonu Üniversitesi’nin son 1,5 yılda hazırladığı 327 projesi kabul edildi

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından son 1,5 yılda hazırladığı projelerden 327’si desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde hazırladığı 58 projenin daha kabul edilmesiyle birlikte son 1,5 yılda toplamda 327 proje desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı programında son üç dönemde toplamda 327 projeye imza atarak önemli bir başarı elde etti.

TÜBİTAK verilerine göre Kastamonu Üniversitesinin proje başarısı 2022 yılında bir önceki yıla göre iki katından daha fazla arttı. 2021 yılında TÜBİTAK tarafından Kastamonu Üniversitesinin 99 öğrenci projesine destek verilirken 2022 yılında ise bu sayı 228’e çıktı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, son yıllarda öğrencilerin gösterdiği başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Rektör Topal, “ormancılık ve tabiat turizmi” alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak hedeflerinin, hayata geçirilebilir ve sürdürülebilir projelerle AR-GE kültürünü öğrencilere aşılamak olduğunu vurguladı. Rektör Topal, bu sayede hem bölge hem de ülke kalkınmasına fayda sağlayacak adımlar atılmış olacağını belirtti.