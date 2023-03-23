Kastamonu Üniversitesi’nden akademisyen ve öğrencilere e-ticaret eğitimi

Kastamonu Üniversitesi Teknokent akademi birimi tarafından düzenlenen eğitimde, akademisyen ve öğrencilere e-ticaret eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Teknokent akademi birimi tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde "E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Eğitimi" tamamlandı. Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen eğitimin Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde 9-11 Mart tarihleri arasında ilk oturumu, 16-18 Mart tarihleri arasında ise devam oturumu gerçekleştirildi. Eğitim süresince, e-ticarete giriş, e-ticaret sınıflandırması ve yöntemleri, e-ticaret sitesinin kurulması ve önemli entegrasyonları, e-ticaret yazılımları, pazar yerleri, sosyal medya platformları gibi konular ele alındı. Dijital pazarlama ve reklam yönetimi, mikro ihracat, e-ticaret hukuku, dijital ve e-dönüşüm, uygulamalar ve online iş fikrinin oluşturulması gibi konular da işlendi. Etkinliğin son gününde ise yapılan grup çalışması sonucunda katılımcılar sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim programı katılımcılara katılım belgeleri takdim edilmesi ile sona erdi.