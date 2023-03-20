Kastamonu Üniversitesi’ndeki o bölüme İLEDAK akreditasyonu

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu tarafından 2 yıl süreyle akredite edildi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla başlatılan akreditasyon çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edildi. Yapılan tutarlılık incelemeleri ve genel değerlendirmeler neticesinde İLEDAK kararıyla bölüm, 2 yıl süreli akredite olmaya hak kazandı. Alınan belge ile bölümün, ilgili kriterler çerçevesinde kalitesi tescillenmiş oldu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün akreditasyon sürecini tamamladıklarını ve kaliteli eğitim vermek için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Fakültenin tam teşekküllü stüdyosunda yapılan çalışmaların öğrencilerin kaliteli bir şekilde yetişmesine yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, akreditasyon sürecinde İletişim Fakültesi’nin tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin özveriyle çalıştığını vurguladı.

Kalitenin sürekli bir süreç olduğunu ve kalite faaliyetlerinin devam edeceğini de belirten Prof. Dr. Çetin, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarının kaliteyi yakalama noktasında önemli olduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.