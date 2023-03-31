Kastamonu Üniversitesi’nde uluslararası bilimsel çalışmaların sayısı arttı

Kastamonu Üniversitesi, uluslararası bilimsel çalışmalarda ilerleme kaydederek yüksek etkili dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayılarını arttırdı.

Kastamonu Üniversitesi’nde uluslararası bilimsel çalışmaların sayısı ve kalitesinde önemli bir artış yaşandı. 2021 yılında uluslararası endekslerde taranan dergilerde yer alan makalelerin dizinlendiği ‘Web of Science’ verilerine göre Kastamonu Üniversitesi’nin makale sayısı 344 iken, 2022 yılında makale sayısı yüzde 20 artarak 414’e yükseldi. 2019-2022 yılları arasında makale sayısında ise 293’ten 414’e yükselerek son 4 yılda oransal olarak yüzde 41 artış gerçekleşmiş oldu.

WoS verilerine göre Kastamonu Üniversitesi adresli uluslararası yayınlara yapılan atıf sayıları da ciddi bir artış gösterdi. 2021 yılında Kastamonu Üniversitesi adresli yayınlara yapılan toplam atıf sayısı 4 bin 43’ken, 2022 yılında bu sayı 5 bin 727’ye yükselerek yaklaşık yüzde 42’lik bir artış gerçekleşti. 2019-2022 yılları arasındaki verilere göre atıf sayısı ise 2 bin 386’dan 5 bin 727’e yükselerek son 4 yılda oransal olarak yüzde 140 artış gerçekleşti.

SCOPUS verilerine göre ise uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanan Kastamonu Üniversitesi’nin makale sayısı da artış gösterdi. 2021 yılında bu sayı 338’ken, 2022 yılında 436’ya yükselerek yüzde 29’luk bir artış kaydedildi. 2019-2022 yılları arasında makale sayısında ise 254’ten 436’ya yükselerek son 4 yılda oransal olarak yüzde 72 artış gerçekleşmiş oldu. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası alanda yayınlanan makale sayısındaki artışın yanı sıra yayınların kalitesinin de yükseldiğini vurguladı. Bu verilerin bilim ve akademik dünyanın gelişimine katkı sağladığını belirten Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin bu çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Akademik personelin ve öğrencilerin araştırma faaliyetlerinin devam etmesiyle birlikte, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası alanda öncü bir rol oynayabilmesi ve daha da ileriye gitmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Rektör Topal, bu konunun önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlayan akademik personeli tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.