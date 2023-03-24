Kastamonu Üniversitesi’nde ’doğada ve afette hayatta kalma’ eğitimi

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimde arama kurtarma ekipleri, öğrenciler ve kurum personellerine doğada ve afetlerde hayatta kalma teknikleri ile ilgili eğitim verildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Orman Okulu Eğitiminde Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikler Kursu” projesi tamamlandı. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin’in yürütücü olduğu projede Orman Okulu Eğitiminde Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursuna depremlerden doğrudan etkilenen lisans ve lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve kamu personeli ile yardım faaliyetlerine katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Projede, Kastamonu Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Orman Fakülteleri öğretim üyeleri ile Yüksek Orman Mühendisi Mevlüt Zenbilci, Orman Mühendisi Göktuğ Uzun ve Öğretim Görevlisi Ali Telli eğitmen olarak yer aldı.

Projede öncelikli olarak arazide hayatta kalma teknikleri, çadır ve kamp teknikleri, doğada yaşam sanatı etkinlikleri, doğal objelerden barınak yapma, su bulma, ateş yakma, doğada ilk yardım teknikleri, harita bilgisi ve yön bulma sanatı, arama kurtarma teknikleri, temel düğüm teknikleri, yenilebilir yenilemez bitkiler, zehirli ve zehirsiz sürüngenler, yaban hayatı farkındalığı, böcekler, mantarlar gibi konularda katılımcılara bilgi verildi. Kursta ayrıca ihtimal doğal afetlerde hayatta kalma tekniklerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, İSUBU, Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Osmaneli Belediye Başkanlığı ve Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanlığı tarafından ayni destek sağlanan proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı eğitmenler görev aldı.

Hem uygulamalı hem de teorik eğitimi barındıran kurs, katılımcılara proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin ve eğitmenler tarafından katılım belgesi verilmesi ile son buldu.