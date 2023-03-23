Kastamonu polisinden denetim: 259 şahıs sorgulandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 151 personel ile bin 259 şahıs sorgulandı, 168 iş yeri kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik Kastamonu’da 47 ekip ve 151 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. Denetimde bin 259 şahıs sorgulandı, 168 iş yeri kontrol edildi. "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Aracı ile drift atan bir şahsa 20 bin 357 TL cezai işlem uygulanırken, kapalı alanda tütün mamülleri kullanmaktan 617 TL idari para cezası uygulandı.