Son Dakika
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu oyunu kullandı
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ İÇİN OYUNU KULLANDI.
KASTAMONU 28.05.2023, 13:45
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.
Kastamonu’da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu kent merkezinde bulunan Aytaç Eruz Lisesinde oyunu kullandı.